أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. كيلو «الأمهات» بـ62 جنيها

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا نسبيا، وفق المُعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور في مركز بنها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، مع قرب حلول شهر رمضان، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 70 و71 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان البورصة في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن، فضلا عن استعراض أسعار البط بأنواعه والكتاكيت والبط والفراخ والرومي، وكذلك سعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، ما يلي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 70 و71 جنيها.

الفراخ الساسو الكيلو بين 105 و108 جنيهات.

لحم الفراخ البلدي الكيلو بين 99 و100 جنيه.

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو بين 62 و63 جنيها.

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم ما يلي:

كتكوت أبيض عمر يوم 13 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 11 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط بأنواعه

أما أسعار لحوم البط بأنواعه، فشهدت استقرارا وثباتا في السعر، وفقا لبيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها.

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها.

بط مولارد الكيلو 77 جنيها.

اسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان البورصة الدواجن أسعار الكتاكيت الرومي، كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض التالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 100 جنيه.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 92 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 108 جنيهات.