29.7 مليار جنيه مشتريات المصريين بالتقسيط في 2022.. كم أنفقوا على المجوهرات؟

أنفق المصريون على الشراء بنظام التقسيط خلال العام الماضي، 29.768 مليار جنيه، شملت أجهزة كهربائية وهواتف ذكية وساعات ومجوهرات وأحذية وملابس وسيارات بالإضافة إلى الآثاث والتشطيبات المنزلية واشتراكات النوادي والمواد الغذائية.

29.7 مليار جنيه في 2022

بحسب مؤشرات التمويل الاستهلاكي لشهر ديسمبر 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شراء المصريين بنظام التقسيط سجل العام الماضي 29.768 مليار جنيه من 17 مليار في العام 2021، وبلغ إنفاق المصريين خلال شهر ديسمبر من العام الماضي على الشراء بالتقسيط 2.928 مليار جنيه.

الأجهزة الكهربائية في المرتبة الأولى

اتجه الإنفاق الأكبر في الشراء بالتقسيط العام الماضي، لمشتريات الأجهزة الكهربائية، حيث أنفق المصريون عليها 11.225 مليار جنيه بنسبة 37.71% من التمويل الاستهلاكي «القسط»، وجاء قطاع السيارات في المرتبة التالية بإجمالي إنفاق 8.5 مليار جنيه بنسبة 28.59%، ثم الأثاث بـ1.759 مليار جنيه بنسبة 5.91%.

هواتف ذكية بـ369 مليون جنيه

بلغت مشتريات المصريين من الساعات والنظارات والمجوهرات بنظام التقسيط ما قيمته 1.4 مليار جنيه، بنسبة 4.71%، والتشطيبات المنزلية 714.4 مليون جنيه بنسبة 2.40%، واشتراكات النوادي 425.6 مليون جنيه بنسبة 1.43%، والهواتف الذكية بـ369 مليون جنيه بنسبة 1.24%.