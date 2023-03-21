محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحفل الختامي لأنشطة مدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بأسيوط بقاعة المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بالمدرسة، وذلك في إطار الدور الهام للأنشطة الطلابية في خلق جيل مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتساهم في تشجيع الطلاب لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة.

أغاني وطنية

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم آيات من الذكر الحكيم، تلاها عروض وفقرات الاحتفال بالمسرح التي تضمنت أغاني وطنية لكورال المدرسة لتعميق قيم الولاء والانتماء، وأغاني عن الأم بمناسبة الاحتفال بيوم الأم ثم أناشيد وابتهالات دينية وأغاني شهر رمضان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، تلاها عزف فردي على آلات موسيقية واختتمت الفقرات بأوبريت «مصر عبر العصور» لطلاب المدرسة، وإخراج شيرين النجار مشرفة النشاط المسرحي.

عروض فنية وثقافية

وأشاد محافظ أسيوط بالعروض الفنية والثقافية المختلفة للفرق الطلابية المشاركة في الاحتفال والتي تدل على مواهب الطلاب المتميزة والتدريب المتميز، لافتاً إلى وجود العديد من المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وفتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية واجب علينا لصقلها، خاصة في ظل دعم ومساندة العاملين بالتربية والتعليم بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية بالمدارس على مستوى المحافظة وبكافة مراحلها التعليمية.

معرض المنتجات اليدوية

وحرص التلاميذ والمعلمين ومشرفي الأنشطة الفنية على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح المحافظ معرضاً للمنتجات والمشغولات اليدوية لطلاب وطالبات مدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بأسيوط ضمن أنشطة (التربية الفنية والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي) والتي يتم تسويقها وبيعها ضمن الوحدة المنتجة بالمدرسة، مشيداً بهذه المنتجات ودقة تنفيذ الطلاب لها وموهبتهم التي تظهر في تلك المنتجات.