«هيثم وأحمد» سافرا من دمياط بموتوسيكل لأداء العمرة: رأينا فصول السنة الأربعة

لم يكن يعرف الشابان أنهما سيظلان يقودان الموتوسيكل على الطرق على مدار 25 يوماً متواصلة، للسفر من مصر إلى السعودية لأداء عُمرة شعبان، في رحلة طويلة رائعة امتزجت بين الرغبة والشوق لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة بالكعبة المشرفة، وبين إرهاق وتعب في مغامرة عبر رحلة بالموتوسيكلات من دمياط إلى بلاد الحرمين، كانت شاقة ذهاباً وإياباً.

رحلة طويلة من دمياط إلى مكة

«رحلة طويلة رأينا خلالها فصول السنة الأربعة خلال ساعات سفرنا».. بهذه الكلمات تحدث هيثم خليفة، أحد الشابين المغامرين بالسفر إلى السعودية فور عودته، في تصريحات لـ«الوطن»، مستكملا: «من أكثر المواقف صعوبة والتي مرت علينا في رحلتنا من دمياط إلى الحرم المكي هي التقلبات الجوية غير العادية خلال 25 يوماً كنا نقود خلالها الموتوسيكلات على طرق دولية، وسافرت بصحبة صديقي أحمد بدير، من محافظة دمياط، إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة».

الوسائل التقليدية أقل تكلفة

تكلفة رحلة السفر بالدراجة البخارية أكثر تكلفة من الوسائل التقليدية حسب، أحمد بدير، المغامر الثاني ابن دمياط، كما أن الإقامة في أكثر من دولة وتكلفة العبارة ذهابا وإيابا والإجراءات في الأردن والسعودية والإقامة في استراحات في الطريق، ولكن حبنا وهوايتنا ركوب الموتوسيكلات فقررنا خوض التجربة وكانت مغامرة، سافرنا آلاف الكيلومترات وتحملنا الأعباء والمشقة، وأسعد اللحظات هي لحظة وصولنا إلى الحرم المكي، سقط كل تعبنا، وزالت كل همومنا وقت تأدية الشعائر التى كنا نتشوق إليها طوال الرحلة.

من السعودية إلى الأردن

ويكمل: بدأت رحلتنا من دمياط إلى السعودية وأدينا مناسك العمرة ثم من المملكة العربية السعودية الى الأردن وأقمنا ثمانية أيام في عمان، ومنها العودة إلى مصر مرة أخرى.