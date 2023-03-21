نصائح اتبعها عند اندلاع حريق بسبب ماس كهربائي.. لا تستخدم المياه

مع قرب قدوم فصل الصيف وبداية ارتفاع درجات الحرارة خاصة، تتكرر الحوادث الناتجة عن اندلاع ماس كهربائي، لذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند اندلاع حريق في محل سكنك أو مقر عملك.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الخطوات التي يجب اتباعها عند اندلاع حريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي، وفق ما ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نصائح اتبعها عند حدوث ماس كهربائي

في البداية اذهب سريعا إلى الجهاز الذي تسبب في نشوب حريق كهربائي، وقم بفصل التيار الكهربائي عنه، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك.

يمكن إخماد النار عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار.

ابتعد تمام عن استخدام المياه في إطفاء حرائق الكهرباء نظرا لأنه موصل طبيعي للكهرباء ويساهم في توسيع دائرة التيار، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فإن الماء لن يحد من انتشار النار.

إذا كان الحريق هائلا ولا يمكن التحكم به وإخماده عن طريق إلقاء بطانية، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري.

أغلق باب المنزل عند خروجك حتى لا تساهم في انتشار الحريق ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.

يجب عليك على الفور الاتصال على رقم المطافئ 180، والاتصال على طوارئ الكهرباء على الرقم (121).