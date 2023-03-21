«الشعب الجمهوري» يطلق مبادرة «بأيدينا نجملها» لزراعة الأشجار وتنظيف الشوارع بأسيوط

بدأت أمانتي العمل الجماهيري وقسم أول بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، زراعة الأشجار بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية.

حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط

قال السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، إن مبادرة زراعة الأشجار، تهدف إلى تحقيق المستوى البيئي والاقتصادي والتربوي والثقافي بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا توجه أمناء الوحدات الحزبية، وقيادات الحزب لزراعة الأشجار أمام المدارس والشوارع والميادين العامة والرئيسية، والتأكيد على الهدف التربوي من المبادرة وهو حث الجيل القادم على الاهتمام بالبيئة ورعايتها.

مبادرة بأيدينا نجملها لزراعة الأشجار

وفي سياق متصل، قال علاء الدين هاشم أمين مساعد الحزب لشئون العمل الجماهيري، إنه في إطار التعاون المشترك بين حزب الشعب الجمهوري والأجهزة التنفيذية بأسيوط للحافظ على البيئة ونظافة وتجميل الشوارع، تم إطلاق مبادرة بأيدينا نجملها لزراعة الأشجار ونظافة وتجميل شوارع بمنطقة حي غرب، بناءا على توجيهات وتعليمات السيد عبدالصبور أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط.