صحة الشرقية: إعفاء مدير مستشفى الزوامل من مهامه وإحالة المتغيبين للتحقيق

أعفى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير مستشفى الزوامل المركزي، من مهام عمله كمديرا لها، نظراً لضعف إشرافه الملحوظ على المستشفى، وموجها مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بتكليف مشرف المديرية للقيام بأعمال مدير المستشفى لحين توفير البديل، أو التعيين بالطرق القانونية.

إحالة المتغيبين من القوى البشرية عن النوبتجية للتحقيق

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة على المستشفى مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بها، وتلاحظ وجود بعض السلبيات أثناء الزيارة، تؤكد علي ضعف إشراف الإدارة، كما قرر وكيل الوزارة إحالة المتغيبين من القوى البشرية عن النوبتجية في الأقسام المختلفة بمستشفى الزوامل للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

جولات ميدانية

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف المرور علي المنشآت الطبية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة، وتواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها.