حبس متهم بتزوير شهادات طبية لعدد من المستشفيات في الجيزة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية تزوير الشهادات الطبية بالجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ومهرها بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته عدد 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، و 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، وهاتف محمول.

محام يكشف العقوبة

أوضح المحامي محمود عبدالله حول عقوبة تزوير المستندات والمحررات الرسمية، أن المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأضاف الخبير القانوني، خلال حديثه مع «الوطن» أن المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات».