مواقيت الصلاة في أول أيام شهر رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توقيت وموعد الصلاوات الخمس لأول أيام شهر رمضان 2023 والتراويح.

مواعيد الصلاة في أول يوم برمضان

وأوضح المعهد أن موعد صلاة الفجر سيكون 4:29 صباحا، والظهر 12:02 مساء، والعصر 3:30 مساء، والمغرب الساعة 6:08 مساء، والعشاء الساعة 7:26 مساء، وفقاُ للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، على أن تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة شعائر صلاة التراويح.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لتقرير صادر عنه، إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، فإن عدد أيام شهر رمضان 2023 سيكون 29 يوما.

عدد ساعات الصيام

ونوه المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام اليوم سيكون 13 ساعة و59 دقيقة، موضحا أن الدراسات والحسابات كافة التي جرى الكشف عنها فلكية.