ضبط المتهمين بقتل شاب على باب المسجد بعد صلاة الفجر في مدينة السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب على باب مسجد بعد صلاة الفجر بمدينة السلام، وتمّ التحفظ على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغاً من الأهالي بمقتل شاب في أثناء خروجة من أحد المساجد بعد صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي أحمد وائل في العقد الثالث من العمر على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وتبينت إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.