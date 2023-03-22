وظيفة جديدة بمحافظة الشرقية.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت محافظة الشرقية، وجود وظيفة جديدة شاغرة، وهي مدير عام الإدارة العامة للشباب، بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وفقا للشروط التالية:

شروط التقديم:

- مؤهل عال مناسب

- حضور البرامج المناسبه للتنمية فى مجالات العمل.

قضاء مده بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأول، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 35 لسنه 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

طريقة التقديم والمستندات المطلوبة:

وحسب البوابة الالكترونية للحكومة: يُقدم طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية إلى مديرية التنظيم والادارة بالشرقية بجوار ديوان عام محافظة الشرقية، مرفقا به المستندات التالية:

عدد 8 صور شخصية

ملف يحتوى على أصل+ (7) صور ما يلى:

بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهه العمل

بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والاحالة للمحاكمة التأديبية/ الجنائية

بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الادارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به اقرار موقع منه بصحة البيانات.

التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها ان امكن وبيان بالانجازات التى حققها.

بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها واوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلهاأوجه التميز (الحصول على المدير المتميز- خطاب شكر وتقدير).

مواعيد التقديم:

من 21 مارس إلى 20 أبريل 2023.