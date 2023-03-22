الحياة الآن.. مباشر: الانتهاء من وحدة طب أسرة قرية بساط خلال 3 أسابيع

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الان»، عبر فضائية «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء وحدة طب أسرة قرية بساط بمركز شربين في الدقهلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنفيذ المشروع تبع وزارة الصحة

قال المهندس محمد زاهر، مدير مشروع وحدة طب أسرة قرية بساط مركز شربين، إن مشروع وحدة طب أسرة قرية بساط ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي كونها تمس المواطن المصري، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تبع وزارة الصحة.

وأضاف «زاهر»، أنَّ هذا المركز الطبي تابع لقرية بساط التي كانت تعاني من فقر الخدمات وعدم الاهتمام مقارنة بباقي قرى مركز الشربين، موضحًا أنَّه تمّ تنفيذ حوالي 95% من المشروع في فترة بسيطة للغاية، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحد أقصى.

تفاصيل المشروع

جدير بالذكر أنَّ وحدة طب أسرة قرية بساط بمركز شربين مُقامة على مساحة 1500 مترمربع بارتفاع 3 طوابق، وتقدم الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ نسبة التنفيذ في المشروع 80%.

ويجدر الإشارة إلى أنَّ وحدة طب أسرة قرية بساط توفر الرعاية الطبية لقريتي بساط ومحلة إنجاق وتوابعهما، وتوفر وحدة طب الأسرة 50 فرصة عمل يوميا، ومازال العمل مستمر.