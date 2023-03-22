«هندسة سوهاج» تحتفل بالمرأة المصرية وتكرم الأمهات المثاليات بالكلية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، والتي نظمتها كلية الهندسة، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

تهنئة شهر رمضان المبارك

وفي بداية كلمته هنأ رئيس الجامعة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما قدم التهنئة لكل أمرآة وأم مصرية، والتي تمثل أيقونة للعام بأكلمه و ليس ليوم واحد فقط، إيماناً بمكانتها وأهمية تكريمها لدورها وفضلها في صنع القيادات، تقديرا لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

شهر المراءة المصرية

وأكد عبد الخالق أن الاحتفال بالمرأة المصرية أصبح تقليدًا هامًا، خلال شهر مارس والذي يمثل شهر المرأة، حيث يتم خلاله الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، فهي رمز لا ينسي في العطاء الذي لا ينقطع، فالتاريخ حافل بنساء كن علامات بارزة على مر الأزمنة.

دور المرأة المصرية

وفي كلمته قال الدكتور خالد عمران انه انطلاقًا من الدور المجتمعي الذى تتبناه الجامعة، يتم الاحتفال والتكريم للمراة والأم المصرية، وذلك تاكيداً علي أهمية دورها كجزء وكيان لا ينفصل عن المجتمع ككل، وإنها أثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، و تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

تكريم الأمهات المثاليات

وفي كلمته قدم الدكتور أحمد قاسم الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه الدائم والمتواصل للكلية في كافة الأنشطة التي تنفذها، مقدماً التهنئة لجميع المكرمات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري، متمنياً لهم داوم التوفيق والنجاح بحياتهم.

وذكر الدكتور طلعت أن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة لكل امرأة مصرية كافحت على مر التاريخ، بإنها قادرة علي التضحية والعطاء، من أجل إعداد جيل جيد محب لوطنه وقادر علي صنع التنمية بالمستقبل، مقدماً الشكر لإدارة الكلية علي الإعداد الجيد والتنظيم المتميز للاحتفالية.