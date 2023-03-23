شباب يوزعون 1000 شنطة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا في الغربية

أقدم مجموعة من الشباب، بقرية كفر المحروق التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، على تعبئة وتوزيع 1000 شنطة رمضان، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في القرية.

الفكرة عمرها 15 عاما

وقال الدكتور محمود عطا، أحد أهالي القرية، والقائمين على المبادرة، لـ«الوطن»، إن الفكرة موجودة في القرية منذ 15 عاما، موضحا أن التنفيذ يكون بمشاركة مجموعة من الأصدقاء: «نحرص كل عام مع دخول شهر رمضان المبارك، على تفعيل المبادرة بين أهل القرية، والكل يشارك ويقدم المساعدات الغذائية والمادية».

ولفت «عطا» إلى أنه «قدرنا العام ده نعمل تجهيز 1000 شنطة مواد غذائية بتكلفة 150 ألف جنيه، وتحتوى الشنطة على زيت سكر ومكرونة وأرز وفول وجبن ودقيق»، موضحا أن القائمين على المبادرة يستهدفون 1000 أسرة من الأكثر احتياجا.

تنافس على أعمال الخير

وأوضح الدكتور مرسي البربري، أحد القائمين على هذه المبادرة، لـ«الوطن»، أن اختيار الحالات يجرى عن طريق معرفة الحالات الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة بالقرية، وأن تجهيز الشنط يتم قبل رمضان بنحو أسبوع، والتوزيع قبل رمضان بنحو يومين، ويوزعها الشباب المتطوعين.

وأشار «البربري» إلى أن هناك زيادة عن العام الماضي بواقع 200 شنطة، وأن المبادرة تشهد تنافسا بين أهل القرية، رجال وسيدات، وشباب وفتيات وأطفال صغار.