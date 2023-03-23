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حوار خاص| لقاء مع المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة

كتب:

محمد متولي
01:59 ص | الخميس 23 مارس 2023
المستشار محمد بكر

المستشار محمد بكر

لأول مرة وفي حوار خاص على شاشة التلفزيون المصري المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة يتحدث للإعلامى مصطفى ميزار في حوار شامل عن دور الهيئه في الحفاظ على المال العام والدفاع عن الدولة في الداخل والخارج.

كما يتحدث عن أهم الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الانضمام إلى الهيئة ومواكبة التطورات في ميكنة الهيئات القضائية، ودور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى رفع كفاءة عناصر العمل القضائي والتكامل بين الهيئة والهيئات القضائية من ناحية وموسسات الدولة ومن ناحية أخرى، لتحقيق الأهداف العليا، وأهمها العدالة الناجزة.

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بقلم محمد متولي