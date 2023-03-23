حوار خاص| لقاء مع المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة

لأول مرة وفي حوار خاص على شاشة التلفزيون المصري المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة يتحدث للإعلامى مصطفى ميزار في حوار شامل عن دور الهيئه في الحفاظ على المال العام والدفاع عن الدولة في الداخل والخارج.

كما يتحدث عن أهم الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الانضمام إلى الهيئة ومواكبة التطورات في ميكنة الهيئات القضائية، ودور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى رفع كفاءة عناصر العمل القضائي والتكامل بين الهيئة والهيئات القضائية من ناحية وموسسات الدولة ومن ناحية أخرى، لتحقيق الأهداف العليا، وأهمها العدالة الناجزة.