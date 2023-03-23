خدمات إلكترونية تغني عن الذهاب إلى البنوك في رمضان.. تعرف عليها

مع بدء استحقاق شهادة الـ18% في بنكي الأهلي المصري ومصر، بالتزامن مع تقليص ساعات العمل في البنوك المصرية كافة، خلال شهر رمضان لـ4 ساعات بدلا من 8، من المتوقع أن تشهد أفرع جميع البنوك على مستوى الجمهورية زحاما أكثر من المتوقع، وهو ما يفرض الحاجة إلى اللجوء إلى بدائل أكثر يُسرا خاصة في ساعات الصيام، وأقل مجهودا ووقتا.

ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات

المشهد الأكثر حضورا خلال شهر رمضان، هو اصطفاف طوابير المواطنين أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، قبل فتح أبوابها بوقت كافٍ، لضمان سرعة إنجاز خدماتهم المصرفية، وهو ما يشق على البعض، خاصة كبار السن، لكن مع توفر ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، تتضاءل الحاجة إلى الذهاب إلى أفرع البنوك.

وتوفر ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات البنكية، خدمات تحويل الأموال وسحبها وإيداعها وشراء الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة، وكذلك كسرها في أي وقت، كما يمكن من خلالها تتبع نشاط الحساب والعمليات المنفذة عليه، بالإضافة إلى إمكانية سداد الأقساط في مواعيدها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع.

حجز الدور «أون لاين»

ويوفر بنك مصر، في المقابل، خدمة فريدة، تمكن العملاء من حجز الدور بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الفرع، والانتظار داخله لحين حلول دور العميل في إجراء الخدمة المصرفية.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أصدر تعليماته للبنوك المحلية، بخفض ساعات النشاط خلال شهر رمضان للجمهور، ليصبح من الساعة 9.30 صباحا وحتى 1.30 ظهرا، بواقع 4 ساعات فقط، على أن يكون حضور الموظفين في البنوك أسبق 30 دقيقة ليصبح من 9 صباحا والانصراف 2 ظهرا.