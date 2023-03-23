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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب قبالة جزيرة دالوبيري الفلبينية

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أ ش أ
09:30 ص | الخميس 23 مارس 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة «دالوبيري» في منطقة كاليان بإقليم كاجيان، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

مركز الزلزال على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شمال غرب الجزيرة، وعلى عمق 15 كيلومترا.

توقعات بتوابع للزلزال

وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع وقوع توابع زلزالية عقب هذا الزلزال، خاصة أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.

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بقلم أ ش أ