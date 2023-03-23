ارتفاع أسعار 3 عملات خليجية وتراجع 2 بعد زيادة «الفائدة»

تباين أداء عملات دول الخليج العربي، بعد ساعات من قرار البنوك المركزية في السعودية، قطر، الإمارات، والبحرين، برفع أسعار الفائدة 0.25%، بعد إعلان «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» رفع الفائدة بنفس النسبة.

يعد ارتفاع قيمة العملة أمام الدولار، فرصة للمواطنين والمقيمين في هذه الدول على حد سواء، حيث يمثل الارتفاع للفئتين معاً نمواً في القدرة الشرائية للعملة، وزيادة في تحويلات الفئة الثانية إلى بلدانهم الأصلية، ومنهم المصريين.

ارتفاع الريال السعودي

ارتفع الريال السعودي بنسبة 0.01% أمام الدولار الأمريكي إلى 3.7556 ريال للدولار الواحد، اليوم الخميس، من 3.7560 يوم أمس الأربعاء.

ورفع البنك المركزي السعودي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.5%، متبعًا قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتتبع المملكة العربية السعودية عادة سياسة البنك المركزي الأمريكي لأن الريال مرتبط بالدولار.

ارتفاع الريال القطري

ارتفع سعر الريال القطري، أمام الدولار الأمريكي 0.0015 أو 0.04% إلى 3.6385 ريال للدولار الواحد، اليوم الخميس من 3.6400 في جلسة التداول السابقة.

ورفع بنك قطر المركزي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% في أعقاب ارتفاع في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مع ارتباط الريال القطري بالدولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75% و 5.5% على التوالي.

ارتفاع الدينار الكويتي

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي، بنسبة 0.0003 أو 0.08% إلى 0.3060 دينار للدولار الواحد، اليوم الخميس من 0.3062 في جلسة التداول السابقة.

تراجع الدينار البحريني

وتراجع سعر الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي، بنسبة 0.0003 أو 0.08% إلى 0.3771 دينار للدولار الواحد، اليوم الخميس من 0.3768 في جلسة التداول السابقة.

وزاد مصرف البحرين المركزي من سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.75% متتبعاً ارتفاع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما رفع البنك معدلات الفائدة على الودائع لمدة شهر واحد والودائع الليلية والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس.

تتبع البحرين عادة قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة حيث تحافظ على ربط سعر الصرف عند 0.376 دينار بحريني مقابل الدولار الأمريكي.

تراجع الدرهم الإماراتي

كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي، أمام الدولار الأمريكي، 0.0002 أو 0.01%، إلى 3.6724 درهم للدولار الواحد، من 3.6722 في جلسة التداول السابقة.

ورفع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة السعر الأساسي لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.9% في اجتماعه أمس، متتبعاً الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية الأمريكية، حيث يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار.