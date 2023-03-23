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كلمات أنشودة قد جاءنا رمضان للمنشد الديني أحمد حسن

كتب:

ضحى محمد
02:18 م | الخميس 23 مارس 2023
كلمات أنشودة قد جاءنا رمضان للمنشد الديني أحمد حسن- تعبيرية

كلمات أنشودة قد جاءنا رمضان للمنشد الديني أحمد حسن- تعبيرية

نجاح كبير حققه المنشد الديني أحمد حسن بالأنشودة «قد جاءنا رمضان»، والتي طرحها تزامناً مع الشهر الكريم، والتي تتحدث عن شهر رمضان والمغفرة، ودخول الجنة والابتعاد عن المعاصي.

كلمات أنشودة قد جاءنا رمضان

وتقول كلمات أنشودة قد جاءنا رمضان كالآتي:- قد جاءنا رمضان بالذكر والقرآن تراويحنا وسجودنا تواشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان ربنا ارحمنا وبصيامنا اقبلنا والريان ادخلنا وأجرنا من النيران

رمضان قد جاءنا باليمن والبركات، ياغافر الزلات اكتب لنا رمضان ، نور في الأفق يدور باب الجنة مفتوح، لا يروح عطش الروح إلا باب الريان

أعمال المنشد الديني أحمد حسن

ويعتبر المنشد الديني أحمد حسن، من المنشدين المميزين في مجال الإنشاد الديني، وقد طرح أكثر من عمل فني منهم أنشودة أغنية روح الوجود مع فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، وتفاعل الجمهور مع جميع الأناشيد التي يتم طرحها مؤخراً .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.