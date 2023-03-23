نجاح 25 طبيب أسنان في أول امتحان زمالة للكلية الملكية للأطباء داخل مصر

عقدت الكلية الملكية لجراحة الأطباء والجراحين الامتحان لأول مرة في مصر في مجال طب الأسنان امتحان الزمالة التابع للكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسجو بالمملكة المتحدة للجزء الثاني بكلية طب الأسنان، جامعة عين شمس بالقاهرة بالتعاون مع أطباء كلية طب الأسنان بالجامعة، وذلك بحضور 25 من أطباء الأسنان المصريين والأجانب والذين اجتازوا الزمالة بنجاح.

عقد أول امتحان للزمالة البريطانية في مجال طب الأسنان بمصر

وقالت البروفيسور كرستين جودال، عميد كلية طب الأسنان بكلية الجراحين الملكية بجلاسكو، في بيان صحفي: «إننا نتمنى انعقاد أول امتحان للزمالة البريطانية في كلية طب الأسنان جامعة عين شمس أن تكون البداية لتعاون مستمر وقد سعدنا بالاستقبال والتنظيم التي قامت به الكلية في القاهرة».

وأضافت أن الالتحاق المبكر لأطباء الأسنان بالامتحان بعد التخرج يعزز المعرفة والمهارات المكتسبة خلال السنوات الأولى من ممارسة طب الأسنان.

حمدي حسني: سعدت بالمستوى الرائع لأطباء الأسنان المصريين

وقال الدكتور حمدي حسني، المستشار الدولي لشؤون طب الأسنان بكلية الجراحين الملكية بجلاسكو -المملكة المتحدة، وأستاذ طب الأسنان بجامعة المنصورة، إنني أعبر عن خالص سعادتي بعقد امتحان الزمالة الجزء الثاني MFDS2 في مصر لأول مرة.

وأضاف الدكتور حمدي حسني لـ«الوطن» أن مؤهل الزمالة التابع للكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسجو بالمملكة المتحدة، معترف به عالمياً يمنح الزمالة بالكلية الملكية للأطباء والجراحين ويتيح للطالب الناجح الفرصة للانضمام لمؤسسة من أكبر المؤسسات العالمية.

وأشار إلى نجاح 25 طبيب أسنان وحصولهم على الزمالة في الامتحان واللافت للنظر هو تفوق أطباء الأسنان المصريين في هذا الامتحان مما يؤكد على قوة وتميز الطبيب المصري وقدرته العملية في مجال تخصصه.