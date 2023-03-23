السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألفا لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل مطعم وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه ، بالاتجار بالمواد المخدرة.

حكم جنايات الإسكندرية جاء برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبد السلام عبد الغفور الخولى والمستشار أحمد رفاعى شرف الدين في القضية المقيدة، برقم 17546 لسنة 2022 قسم شرطة العطارين.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين ، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين ، بأن التحريات دلت على قيام المتهم «م.ر.ح» عامل بمطعم ، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعتراف المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، لمباشرة التحقيقات قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها على المتهم.