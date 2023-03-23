أدهم نابلسي يسجل سورة البقرة بصوته.. ومتابعون: «ما شاء الله»

شارك المطرب الأردني أدهم نابلسي متابعيه بنشر مقطعا مصورا له أثناء تسجيله آيات من سورة البقرة بصوته وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

متابعون يشيدون بأدهم نابلسي

وأشاد المتابعون بطريقة تلاوة أدهم نابلسي للقرآن التي اتسمت بالخشوع، حيث كتب متابع: «ما شاء الله تبارك الله.. الله يبارك فيك يا رب»، فيما علق آخر: «ما شاء الله.. يثبتك ويهدينا».

اعتزال الفنان أدهم نابلسي

وكان الفنان أدهم نابلسي قد أعلن اعتزاله الغناء في ديسمبر من العام الماضي، بدعوى أنه لا يريد إغضاب الله، بحسب قوله، مؤكدا في تصريحات له أن الغناء لم يعد الطريق المناسب له الذي يستطيع بواسطته إرضاء الله، متمنيا أن يوفقه الله في عمل أشياء جديدة وهادفة في حياته.

قام أدهم نابلسي بحذف جميع الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني عبر يوتيوب، وقرر أن لا يقدم شيء آخر غير ديني.