مقتل شاب على يد صديقه في الدقهلية

أقدم شخص على قتل صديقه، بعد خروج الأخير من صلاة الظهر في المسجد، في أول أيام شهر رمضان، بمحافظة الدقهلية، إذ تربص له، وطعنه ما أصابه بجرح قطعي، أسفر عن وفاته، وجرى نقله إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي، وإيداعه بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات.

بلاغ بجريمة قتل على باب مسجد

وكان اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز تمي الأمديد، بمقتل شخص على يد آخر، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى المركزي.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث على الفور، وتبين بالفحص وفاة «عرفة محمد عرفة»، ابن مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قتله على يد آخر.

وهرعت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث لمحاولة إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي تمي الأمديد المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكثفت مباحث تمي الأمديد من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

الرأي القانوني في جرائم القتل

ومن جانبه قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات المصري في مواده من 230 إلي 236 حددت درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولا إلي ضرب أفضي إلي موت، وإذا ثبت نية القتل العمد تكون عقوبته الإعدام شنقا، وإذا خلت أوراق القضية من نية القتل عند المتهم وقت ارتكاب الواقعة تكون العقوبة بالمادة 236 من قانون العقوبات وهي ضرب أفضي إلي موته وعقوبته في القانون السجن مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات.