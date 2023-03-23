آلاف المصلين من مختلف الجنسيات في صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

اصطفَّ آلاف المصلين في أروقة وصحن الجامع الأزهر من المصريين وعشرات الجنسيات الوافدة من الطلاب الوافدين، اليوم الخميس، في مصلى الرجال ومصلى النساء، حيث أدوا صلاة العشاء والتراويح، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

نخبة من رجال الأزهر يتقدمون المصلين

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر الشريف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأمَّ المصلين الشيخ حسام محمود قاسم، والشيخ محمد علاء سباعي، والشيخ أيمن محمد عبد المنعم، والشيخ عمرو فاروق سعودي، وأقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورة البقرة برواية ابن كثير.

ويزدان الجامع الأزهر كل عام بالمصلين الذين يصطفون بآلاف ويأتون من أحياء القاهرة ومن ربوع محافظات الجمهورية لأداء الصلوات وحضور الدروس العلمية للرجال والنساء والاندماج في الأجواء الرمضانية التي يحرص الأزهر على إحيائها وتنظيمها وإعداد الخطط والبرامج لها كل عام.

الأزهر يعلن خطته الدعوية لشهر رمضان

وأعلن الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).