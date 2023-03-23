تعرف على دعاء الفطر.. أوجب أفعال الإيمان والطلب من الله

يحرص الكثير من المسلمين طوال شهر رمضان على ترديد الدعاء خلال تناولهم وجبة الإفطار، كونه توقيت يجمع بين فضل الزمان والعبادة، و باعتبار شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله والدعاء بما تحمله النفس، يرغب الجميع في معرفة صيغة دعاء الفطر، وذلك بهدف ترديده طوال خلال وقت الإفطار طوال الشهر المعظم.

دعاء الفطر

وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي دعاء الفطر، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعلنت الوزارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثةٌ لا تُرَد دعوتهم .. والصائم حتى يُفطِر»، والدعاء من أوجب أفعال الإيمان والطلب من الله.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ).

للمسلم دعوة لا ترد وقت الإفطار

كما أنه للمسلم دعوة لا ترد وقت الإفطار فيجب على المسلمون استغلال تلك النعمة والإكثار من دعاء الفطر ونيل الثواب الأعظم عند الله سبحانه وتعالى، وإليكم أبز الأدعية التي كانت وزارة الأوقاف أعلنتها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ، ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ.

اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي.

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ.