مع بدء صوم اليوم الثاني في شهر رمضان المبارك يتساءل القراء عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 24-3-2023 من أجل الإفطار وصلاحة المغرب واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة 24-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خاصة أهالي بورسعيد موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الجمعة 2023-3-24 ، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي حددت موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في بورسعيد 6:05 دقيقة مساء بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:22 قبل الشروق في الساعة 50: 5 دقيقة كما أدوا صلاة الظُّهْر 57: 11 دقيقة والعَصر 3:26 دقيقة مساء وينتظر أداء أهالي بورسعيد لصلاة العشاء الساعة 7:22 دقيقة مساء وبعدها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم

تبدأ موعد صلاة المغرب في بورسعيد اليوم الجمعة في الساعة 6:05 مساء ثم يفطر الصائمون علي البلح والمشروبات.

موعد الإفطار اليوم في بورسعيد الجمعة 24-3-2023

يبدأ موعد الإفطار الیوم في بورسعيد الجمعة 24-3-2023 عقب أذان المغرب وبعد عدد ساعات صيام حوالي 14 ساعة تقريبا التي بدأت عقب أذان الفجر في بورسعيد في الساعة 4:22 صباحا وتنتهي في 6:05 مساء داعين الله عز وجل أن يجعل شهر رمضان شهر بركة وخير وسلام على الجميع.