توقعات جديدة لعالم الزلازل الهولندي في الأسبوع الأخير من مارس «فيديو»

رغم وجوده في مرمى النيران، وتعرضه لانتقادات واسعة، ما زال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، يحاول إثبات نظريته التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وبين الزلازل التي تشهدها الأرض.

هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر

وفي آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي، أعاد التغريد بالنشرة الخاصة بالهيئة التي يتبعها «SSGEOS»، اليوم الجمعة، إذ توقع بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من شهر مارس، مشيرا إلى أن هندسة الكواكب الحرجة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر في الأيام القليلة الأخيرة من شهر مارس، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى أكثر من 6 درجات وربما تلامس 7 درجات.

Planetary & Seismic Update 23 March 2023https://t.co/b8fWOojrLa — SSGEOS (@ssgeos) March 23, 2023

وخلال المقطع الذي نُشر على «يوتيوب»، قال العالم الهولندي المثير للجدل، إن اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة في غضون 25 من مارس، مشيرا إلى أن بعض من هندسة الكواكب الحرجة قد يمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم 26 من مارس.

درجة الزلزال قد تتخطى 6 درجات

وحذر عالم الزلازل الهولندي من يومي 27 و28، إذ تتأثر الأرض بمجموعة من اقترانات للكواكب، وهو ما حذّر منه ووصفه بـ«الحرج»، خاصة يوم 28، مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، الذي قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي 29 و30 مارس.

وقد أكد أن درجة ذلك الزلزال قد تتخطى 6 درجات، وقد تلامس الـ7 درجات على مقياس ريختر.

وقد ربط العالم الهولندي تأثير تلك الأنشطة بحالة قشرة الأرض في المكان الذي يضربه الزلزال.

وحذر عالم الزلازل الهولندي من أن اقتران الكواكب مع الأرض، سيتزامن معه اقتران القمر مع المريخ، وهو ما قد يجعل الأمر أكثر «حرجا».

وعادة ما تحدث الزلازل بالقرب من حدود صفائح الغلاف الصخري والصدوع النشطة، بحسب العلماء والجيولوجيين.