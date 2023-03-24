حالات استبدال الفائزين بالحج السياحي.. إجراء القرعة 30 أبريل المقبل

حددت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات الحج للعام الحالي، والحالات التي يمكن من خلالها استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي المقرر إجراؤها يوم 30 أبريل المقبل، بآخرين، موضحة أنه يجري استبدال الفائزين بالحج في حالتين فقط، هما:

1- حالة الوفاة.

2- حال صدور حكم قضائي (مقيد للحرية) واجب النفاذ وما يستتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب.

شروط استبدال الفائزين بالحج

واشترطت وزارة السياحة لإجراء الاستبدال في هاتين الحالتين، أن يكون تاريخ الوفاة أو صدور الحكم القضائي واجب النفاذ، لاحقا على إعلان نتيجة الفائزين بالحج السياحي لهذا العام.

لا يجوز تنازل الفائز بفرصة الحج لأي شخص آخر

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، من خلال ملحق ضوابط الحج الذي أرسلته لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا يجوز تنازل أي من المواطنين الفائزين بفرصة الحج بعد إعلان فوزه بالقرعة لأي شخص آخر، لافتة إلى أنه حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج، عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقدم شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت وزارة السياحة أنه حال تقدم الفائز بالحج السياحي بالاعتذار بعد حجز شركة السياحة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك بالعقد المبرم بين الشركة والحاج ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.

وأوضحت وزارة السياحة، أن اعتذار الفائزين بفرصة الحج لا يعتبر نافذاً ولا مقبولاً إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني السعودي.

يشار إلى أن وزارة السياحة حددت رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي (البري - الاقتصادي طيران) بـ 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم بـ 40 ألفا و100 جنيه.