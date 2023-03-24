مواعيد برنامج مصطفى حسني على قناة ON

مع انطلاق موسم رمضان 2023، يبدأ الجمهور البحث عن مواعيد كثير من المسلسلات والبرامج الدينية والبرامج الاجتماعية التي يتميز بها التليفزيون في هذا الشهر الكريم، وأبرزها مواعيد برنامج مصطفى حسني الذي يعرض على شاشة قناة ON tv.

مواعيد برنامج مصطفى حسني

وتأتي مواعيد برنامج مصطفى حسني على شاشة قناة ON tv، قبل أذان المغرب مباشرة في الساعة 5.30 مساء، وتكون الإعادة 4.30 فجرا، وفي الساعة 12.30 ظهرا.

رميم اسم برنامج مصطفى حسني على قناة ON

ويحمل برنامج مصطفى حسني، الذي يعرض على شاشة قنوات ON، اسم رميم ويتناول المواقف والأزمات التي يتعرض لها الإنسان في حياته وتنهك قواه وتأخذ كثيراً من صحته الجسدية والنفسية.

برنامج كنوز

وكان مصطفى حسني، قبل انطلاق موسم رمضان 2023، قد انتهى من تقديم برنامج كنوز، والذي قدم منه أكثر من موسم على مدار الفترة الماضية، وذلك عبر شاشة قناة ON، وتناول خلاله كثير من الحكايات الدينية، ومناقشة الأمور الاجتماعية مع الاستعانة بأخصائيين وخبراء في الأمور النفسية والسلوكية، فضلا عن إجاباته عن الاستفسارات والتساؤلات بشأن أمور الدين والدنيا.