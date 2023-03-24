تعرف على عقوبة تلويث النيل عند الفراعنة.. يخضع لمحاكمة الموتى

أبرز المتحف المصري بالتحرير الأهمية الكبرى لنهر النيل لدى قدماء المصريين، وأوضح المتحف في تقرير صادر عنه، أن المصريين القدماء أدركوا منذ القدم أهمية نهر النيل، فاجتهدوا في ابتكار طرق تهدف إلى الاستفادة من مياه النهر وتنظيم الري وحفر الترع لزراعة أكبر مساحة ممكنة من أرض الوادي.

المصريون القدماء أطلقوا على النيل لقب النهر العظيم

وأضاف المتحف أن المصريين القدماء أطلقوا على نهر النيل في اللغة المصرية القديمة «إيترو عا» بمعنى النهر العظيم، موضحا أن نقطة الانطلاق لتحديد بداية العام الجديد في مصر القديمة كانت قياس ارتفاع منسوب مياه الفيضان.

الطهارة بماء النيل واجب مقدس لدى الفراعنة

وأوضح المتحف، من خلال البيان، أن المصريين القدماء نظروا إلى النيل بعين القداسة، كما استخدموا مياه النهر للتطهر ولأداء الطقوس الدينية، لافتا إلى أن تقديس النيل لديهم برز من خلال حرص المصري على طهارة ماء نهرالنيل من كل دنس، كواجب مقدس.

وتابع أن من يلوث مياه النيل عند المصريين القدماء كان يتعرض لعقوبة فى محاكمة الموتى، لافتا إلى أنه ذكر في مصر القديمة أن من يلوث ماء النيل سوف يصيبه غضب الإله.

وأوضح المتحف المصري بالتحرير أن نهر النيل ظهر بقوة في مشاهد أدبية كثيرة سجلها الأدب المصري بأنواعه، وقد خصص المصريون القدماء عددا من الرموز المقدسة التي ارتبطت بنهر النيل أشهرهم المعبود «حعبي»، والذي يمثل فيضان النيل سنويا وورد ذكره كثيرا فيما يعرف بـ «أناشيد النيل» وضمن فقرات في «نصوص التوابيت».