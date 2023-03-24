مواعيد قطارات الوجه البحري في ثاني أيام شهر رمضان 2023

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن خطة عمل القطارات على خطوط القاهرة - الإسكندرية، والقاهرة - طنطا - المنصورة، خلال شهر رمضان المبارك 2023، وتعديل مواعيد عدد من القطارات، بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم، مع زيادة عدد المقاعد ما يسهل حركة الانتقال بين المدن والمحافظات للمواطنين.

وتضمنت خطة هيئة سكك حديد مصر، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023 تعديل مواعيد عدد من القطارات.

قطارات الإسكندرية - القاهرة

- قطار رقم 2022، نوع القطار تالجو، موعد القيام من الإسكندرية 7.00 صباحا ويصل إلى محطة القاهرة 9.35 صباحا.

- قطار رقم 906 نوع القطار VIP ، موعد القيام من الإسكندرية 7.30 صباحا، يصل إلى محطة القاهرة 10.05 صباحا.

- قطار رقم 921، نوعه VIP ، قيام من القاهرة 7.00 مساء ويصل الإسكندرية 9.40 مساء

- قطار رقم 928، نوع القطار VIP ، موعد القيام من الإسكندرية 3.00 عصراً ويصل إلى محطة القاهرة 6.00 مساء.

قطارات القاهرة - طنطا - المنصورة

شملت مواعيد القطارات في رمضان 2023، خط المنصورة - القاهرة ، مروراً بمحطة سكك حديد طنطا وجاءت كالتالي:

- قطار رقم 948 ، نوع القطار سياحي، موعد القيام من المنصورة 5.35 ويصل إلى محطة القاهرة 8.20 صباحا.

- قطار رقم 1914، نوع القطار سياحي، موعد القيام من محطة المنصورة الساعة 6:35 ويصل محطة شبرا الخيمة، الساعة 8.45 صباحا.

- قطار رقم 65، نوع القطار مميز، موعد القيام من محطة طنطا 16.50 مساء ويصل محطة المنصورة 18.20 مساء.

- قطار رقم 1915، نوع القطار سياحي، موعد القيام من محطة شبرا الخيمة 3.35 عصراً ويصل إلى محطة المنصورة 5.50 مساء.

إلغاء مواعيد قطارات

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن إلغاء رحلتي قطاري رقم 927، و904، من أنواع القطارات المكيفة، وتعمل على خط القاهرة - الإسكندرية، وذلك لوجود رحلة في نفس الموعد.