ضبط 339 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

جرام).كمية من مخدرالشابو وزنت (2,960 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (825 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (560 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (5 جرام).عدد (3328) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (150 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهم) .. وذلك على النحو التالى:(11) بندقية آلية.(13) بندقية خرطوش.(3) طبنجات.(123) فرد محلى.(255) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة .ضبط (214) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82222) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (349) حكم جناية.(24540) حكم حبس جزئى.(4206) حكم حبس مستأنف.(43145) حكم غرامة.(9982) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيلين عصابيين ضما (6) متهمين إرتكبا (38) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (261) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.