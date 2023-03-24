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أستاذ اجتماع: احتفال المصريين بشهر رمضان له خصوصية متفردة

كتب:

هاجر عمر
01:45 م | الجمعة 24 مارس 2023
فوانيس وزينة رمضان

فوانيس وزينة رمضان

قال الدكتور سمير عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع، إن المصريين لديهم حب وشغف بشهر رمضان المبارك وما يتضمنه من شعائر ومظاهر مثل المسحراتي، إذ كان الأطفال قديمًا ينتظرون قدوم المسحراتي للمشي خلفه وترديد أغانيه.

استقبال شهر رمضان في مصر له خصوصية

وأضاف «عبد الفتاح» في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن استقبال المصريين لشهر رمضان يتسم بالخصوصية، من خلال بعض المظاهر كالتواشيح والفوازير والمسحراتي، إضافة لطبيعة المأكولات، والقيام بالعبادات بصورة غير موجودة بالبلاد العربية الأخرى.

احتفالات المصريين بالمناسبات الدينية والاجتماعية متفردة

وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن المصريين ليس لهم نظير في طرق احتفالهم سواء بالمناسبات الدينية أو الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مظاهر الاحتفال بالشوارع وتعليق الزينات تعكس رغبة المصريين الدائمة للاحتفال، بأفضل صورة للمناسبات الدينية وبأجمل صورة للمناسبات الاجتماعية، إذ يقوم سكان المنطقة الواحدة بالاشتراك معًا لشرء الزينة والفوانيس لإعطاء الشوارع جو من البهجة في هذا الشهر الفضيل.

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