القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، هي قنوات شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الثالثة اليوم، بعدما لاقت الحلقات الأولى والثانية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبي العمل، وبدأ الجميع يتداول مشاهد من المسلسل وتوقع سير الأحداث المقبلة.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي الحياة، وشبكة «DMC»، الذي ينتظر متابعيه أحداث الحلقة الثالثة، إذ يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

أما تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، التي سيعرض أحداث الحلقة الثالثة منها اليوم، نستعرضها على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراء

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثالثة

وتُعرض الحلقة الثالثة على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، الذي يشاركه معه البطولة، الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساءً، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدرامي الذي استحوذ على اهتمام الجمهور، هو مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 من بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يقدم شخصية رجل أعمال شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويشاركه في العمل الفنانة داليا مصطفى، وعدد من نجوم ونجمات الفن.