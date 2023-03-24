مرحب شهر الصوم

من أسماء الله الحسني.. «الرحيم»

يَا رَحِيْمُ.. ارْحَمْنِى بِدُخُوْلِ جَنَّتِكَ وَالتنَعُّمِ بِقُرْبِكَ

«الرحيم» يريد الخير للمرحوم لا محالة، وليس فى الوجود شرٌ إلا وفى ضمنه خير، لو رُفع ذلك الشر لبطُل الخير الذى فى ضمنه وحصل ببطلانه شرٌ أعظم من الشر الذى يتضمنه، فاليد المتآكلة قطعُها شر فى الظاهر، وفى ضمنه الخير الجزيل، وهو سلامة البدن، ولو تُرك قطع اليد لحصل هلاك البدن ولكان الشر أعظم، وقطع اليد لأجل سلامة البدن شر فى ضمنه خير، ولكن المراد الأول السابق إلى نظر القاطع السلامة، التى هى خير محض.. ثم لما كان السبيل إليه قطع اليد قصد قطع اليد لأجله، فكانت السلامة مطلوبة لذاتها أولاً، والقطع مطلوب لغيره ثانياً، لا لذاته، فهما داخلان تحت الإرادة، ولكن أحدهما مراد لذاته، والآخر مراد لغيره، والمراد لذاته قبل المراد لغيره، ولأجل ذلك قال الله عز وجل: «إن رحمتى سبقت غضبى»، فغضبه إرادته للشر، والشر بإرادته، ورحمته إرادته للخير، والخير بإرادته.. وكُلٌ بقدر وليس فى ذلك ما ينافى الرحمة أصلاً.

فإذا خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خيراً، فاتهم عقلك القاصر فى أحد الخاطرين:

أما فى قولك إن هذا الشر لا خير تحته، فإن هذا مما تقصر العقول عن معرفته ولعلك فيه مثل الغبى الذى يرى القتل قصاصاً شراً محضاً، لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول لأنه فى حقه شر محض ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة، ولا يدرى أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محض لا ينبغى للغير أن يهمله.

أو اتهم عقلك فى الخاطر الثانى، وهو قولك إن تحصيل ذلك لا فى ضمن ذلك الشر ممكن، فإن هذا أيضاً دقيق غامض، فليس كل محال وممكن مما يدرك إمكانه واستحالته بالبديهة، ولا بالنظر القريب، بل ربما عرف ذلك بنظر غامض دقيق يقصر عنه الأكثرون.

فاتهم عقلك فى هذين الطرفين ولا تشكُّ أصلاً فى أنه أرحم الراحمين وفى أنه سبقت رحمته غضبه.