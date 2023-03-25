القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

ينتظر جمهور المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7 رمضان 2023 بطولة أحمد مكي، عرض الحلقة الجديدة من العمل الدرامي الذي يُعرض على شاشة قناة on في مواعيد عرض مختلفة كالتالي:

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

وبعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7، التي شهدت أحداث كوميدية كثيرة، يتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة للمسلسل بعد الأحداث الكوميدية التي جذبت متابعي العمل منذ انطلاق الحلقة الأولى منه، وتمثلت في الخلاف الكوميدي بين الكبير وزوجته مربوحة بعد تخلل الملل الزوجي بينهما، ويتم عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on في الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وفي تمام 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، كما يعرض في اليوم التالي الساعة 2:00 مساءً.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

ويتناول الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7، أحداث كوميدية بين الكبير وزوجته بعد مرور فترة على زواجهما وإصابة علاقتهما بالفتور، وتحاول «مربوحة» إيجاد حلول لعودته مرة أخرى لها بمساعدة شقيقه جوني.