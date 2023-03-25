موعد عرض برنامج مصطفى حسني رميم على قناة ON.. رسائل دينية واجتماعية

يترقب الجمهور مواعيد عرض برنامج رميم للداعية مصطفى حسني، على شاشة قنوات ON TV، خصوصًا لما يقدمه من محتوى ديني واجتماعي بارز، وتسليط الضوء على معاناة الإنسان مع مشاكله وأزماته والتي تأخذ كثيرًا من صحته الجسدية والنفسية، ومن ثم تسبب شروخًا وجروحًا تنزف، بما قد يؤثر سلبًا على آخرين بلا ذنب.

مواعيد عرض برنامج مصطفى حسني رميم

تأتي مواعيد عرض برنامج مصطفى حسني رميم، على قناة ON TV، في الساعة 5.30 قبل آذان المغرب، وتكون الإعادة على نفس القناة الساعة 4.30 فجرًا، والساعة 12.30 ظهرًا.

رسائل رميم

«الله قادر على ترميم ما انهدم منك»، من بين الرسائل التي طرحها برنامج رميم مع مصطفى حسني، ودعوته للتفاؤل في ظل قدرة الله على الوقوف بجانب الإنسان في أزماته والمحن التي يمر بها، ومن ثم يصبح قويًا بالله مستغنيًا به عن كل شئ.

برنامج مصطفى حسنى على ON

وتتضمن سائل البرنامج، ضرورة عدم ترك الإنسان نفسه في عالم الأحزان والذي يؤثر سلبًا عليه ويجعله منغلقًا على نفسه، ويحرمه من مواصلة حياته والتعامل معها بشكل إيجابي، والتنقل بين خطوات جديدة مفيدة.