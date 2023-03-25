يبحث أبناء محافظة الوادي الجديد في ثالث أيام رمضان الكريم عن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة.

تستعرض«الوطن» موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان 1444 هجرية من الشهر الكريم وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد جماعة وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الاسلامية الرمضانية.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان الكريم الخاصة بمحافظة الوادي الجديد حيث إن موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان ثالث أيام شهر رمضان المبارك يحل الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25-3-2023

ووفق إمساكية رمضان مع موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم السبت 25-3-2023 ثاني أيام رمضان تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و57 دقيقة في ثالث أيام رمضان المبارك فيما تكون مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

السحور 02:15 صباحاً

إمساك 04:15 صباحاً

الفجر 04:35 صباحاً

الشروق 05:58 صباحاً

الظهر 12:05 مساءً

العصر 03:33 مساءً

صلاة المغرب 06:12 مساءً

العشاء 07:27 مساءً

ويحرص المواطنون والمسلمون في الوادي الجديد، على التجمع بالمساجد عقب أذان العشاء والتعبد في صلاة الفرض والتراويح خلال رمضان في المساجد والتجمعات وأخذ الدروس الدينية وأداء العبادات طوال الشهر فيما أعدت مديرية الأوقاف في الوادي الجديد خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبرى في المدن والقرى إحتفالا بشهر رمضان.