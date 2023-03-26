الجنايات تستكمل محاكمة 14 متهما في قضية «خلية المطرية الثانية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 14 متهمًا في «خلية المطرية الثانية»، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

قيادة جماعة إرهابية

وخضع المتهمين الـ14 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المطرية الثانية»، إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم قيامهم في الفترة من 2014، وحتى يونيو 2020، بدائرة قسم المطرية، قادوا جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

الهدف لتغيير نظام الحكم

كما جاء أيضا في تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين الأول والثاني بمهمة توليهما تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، فضلًا عن انضمام الثالث حتى الأخير إلى جماعة إرهابية، والإمداد بمعونات مادية لتلك الجماعة.