إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق نار ببلدة حوارة

كشف موقع سكاي نيوز عربية عن إصابة جنديين إسرائيليين؛ أحدهما حالته حرجة جراء إطلاق نار ببلدة حوارة.

وأفادت مصادر، إن قوة من الجيش الإسرائيلي تلاحق سيارة منفذي إطلاق النار في عملية أمنية كبيرة جنوبي نابلس مع استمرار الجيش الإسرائيلي تعزيز إجراءاته الأمنية في عدة مناطق جنوبي نابلس.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى، إذ أعلنت صحيفة «جيروزاليم بوست» من نحو 6 أيام إصابة إسرائيليين، مؤكدة أن أحدهما في حالة خطيرة.

من جهته، ذكر تليفزيون آي 24 نيوز، أن منفذ الهجوم أطلق 18 رصاصة وتوقف عن إطلاق النار بعدما واجه مشكلة في مسدسه وألقاه بعيدًا وهرب من مكان الحادث.