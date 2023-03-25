إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل قبل الإفطار بالإسماعيلية

أصيب شخصان بإصابات مختلفة مساء اليوم السبت قبل دقائق من مدفع الإفطار جراء انقلاب تروسيكل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مدخل مدينة الإسماعيلية.

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية اخطار بانقلاب دراجة نارية «تروسيكل» يستقله شخصين أسفل كوبري نفيشة على الطريق الزراعي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسو الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف الي مكان الحادث نقلت المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في عمر الشباب ومصابين بكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم وتم استقبالهم في قسم الطوارئ بمستشفي الجامعة لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من جرجس عدلي شحاته 18سنة مقسم بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر ومحمد شعبان عطلة مصطفى 37 سنة مقيم في قرية أبو عطوة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومصاب بجرح قطعي بالقدم الايسر وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين في حالة شبه مستقرة وإنه يجري إجراء الطوارئ اللازمة لهما للاطمئنان علي حالتهما الصحية.