السؤال الثالث لمسابقة وفوق كل ذي علم عليم للشيخ على جمعة.. تعرف عليه

أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال الحلقة الثالثة من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد.

السؤال الثالث للمسابقة

وجاء السؤال الثالث في حلقة اليوم من برنامج وفوق كل ذي علم عليم للشيخ علي جمعة كالتالي: «ما اسم العائلة التي تحتفظ شرعاً بمفتاح الكعبة»؟

وأشار "جمعة" إلى أنه سيتم إعلان الفائزين يوميا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية يكون من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور علي جمعة إن الصلاة التي يجوز للمصلي أن يقلب ثيابه خلالها، هي صلاة الاستسقاء، من أجل التضرع إلى الله.

الهدف من قلب الثياب خلال الاستسقاء

وأشار إلى أن الهدف من قلب الثياب خلال صلاة الاستسقاء، هي التذلل إلى الله، ولا حاجة لنا في الدنيا إلا الله، ويجب علينا اللجوء إليه في كل وقت.

وتابع: الدول التي توجد فيها أنهار أو مياه صالحة للشرب، يتقرب سكان هذه الدول إلى الله بصلاة الاستسقاء، من أجل نزول الغيث، وقبل نهاية الصلاة ينزل الغيث بحوله وقدرته.