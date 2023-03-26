«القومي لأسر الشهداء»: تقديم 189 خدمة طبية خلال أسبوع

قدّم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عدّة خدمات خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في صرف 122 روشتة علاجية للأمراض المزمنة وغير المزمنة، وتحويل 25 مستفيدا إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتقديم أفضل خدمات الرعاية للمستفيدين.

وأضاف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، في بيان صادر عنه، أنّه جرى تحويل 22 مستفيدا لإجراء أشعة وتحاليل، إلى جانب إجراء 3 عمليات جراحية واستقبال 17 مستفيدا لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس.

إعفاء 10 مستفيدين من مصروفات التعليم

وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، استقبل المجلس 100 مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الالتماسات والرد على الاستفسارات، كما جرى استخراج 5 اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم 21 كارنيه مستفيد ونقل عام بجانب إعفاء 10 مستفيدين من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة وتحويل 2 وحدتين سكنيتين، وتحويل 3 ملفات مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات للبدء في إجراءات صرف المعاش وتنظيم 25 زيارة منزلية لعدد من الأسر بالمحافظات المختلفة تزامنا مع الاحتفال بيوم الشهيد وعيد الأم وقدوم شهر رمضان المبارك.

يذكر أنّ أمين عام المجلس، وجّه بتنظيم عددا من الفعاليات خلال شهر رمضان بعدد من المحافظات وتكثيف الزيارات المنزلية للأسر.