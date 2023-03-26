مسلسل الكتيبة 101.. «الدراما الوطنية» تصل لـ«قلب وعقل» المواطن

واصل مسلسل الكتيبة 101، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، في حلقته الثالثة المُذاعة السبت، كشف الحقائق للمصريين عن فترة مواجهة الإرهاب الغاشم استمرارًا لقصة نجاح «الدراما الوطنية» في نقل القصص الواقعية عن بطولات قوات انفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية للمواطنين.

يأتي ذلك استمرارًا للتعاون الناجح بين إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إبراز الأعمال الوطنية، وتخليد ملاحم وبطولات شهداء ومصابي القوات المسلحة، وتعريف الشعب المصري العظيم ببطولاتهم.

«العملية عمار» للثأر لشهداء كرم القواديس

واشتملت الحلقة على اقتراح الرائد نور العزب، الذي يلعب دوره الفنان عمرو يوسف، لتسمية كل عملية لمواجهة الإرهاب الغاشم باسم شهيد، ليتم تسمية عملية الثأر لشهداء كمين كرم القواديس باسم «العملية عمار»، نسبة إلى الشهيد مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، والذي استشهد رفقة 4 من أبطال القوات المسلحة أثناء استقلالهم طائرة هليكوبتر في عام 2014، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جنازتهم العسكرية وقتما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، ضمن العملية عمار، القبض على الإرهابي «أبو عمار المُهاجر»، أحد مخططي حادث كمين «كرم القواديس، في نفق بعد تصفية رجاله وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وهي العملية التي استشهد خلالها نجل أحد القيادات السيناوية المتعاون مع رجال قواتنا المسلحة الباسلة في فرض الأمن والأمان في شبه جزيرة سيناء.

شحنات صواريخ للعناصر الإرهابية

وكشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، عن كشف القوات المسلحة لـ«شحنة صواريخ» للعناصر الإرهابية، مع محاولات منهم لاستقدام شحنة أخرى، فضلاً عن مخطط لزيادة الأنفاق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر التي يحكمون السيطرة عليها، تمهيدًا لاستقدام المزيد من العناصر الأجنبية من الخارج دعمًا لهم في مواجهة قواتنا المسلحة الباسلة، وإخفائهم الإرهابيين ودعمهم داخل تلك الأنفاق.

خلاف بين قيادات العناصر الإرهابية

وأظهر تحقيق الضابط الذي يلعب الفنان آسر ياسين دوره مع الإرهابي «أبو عمر المُهاجر»، وجود خلافات بين القيادات ذات الجنسية المصرية للعناصر الإرهابية مع أصحاب الجنسيات الأخرى حول أحقيتهم في تولي قيادة التنظيمات الإرهابية.

تكريم اسم 5 شهداء للقوات المسلحة

واختتمت الحلقة بتكريم اسم 5 شهداء، وهم كلاً من مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، ونقيب شهيد أحمد محمد عبده إسماعيل، وملازم جوي شهيد إبراهيم محمد صلاح الدين فرج موسى، وملازم أول طيار شهيد أحمد محمد السيد، ومساعد شهيد أسامة أبو الفتوح عبدالرازق.