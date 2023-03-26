حبس المتهمين بسرقة مزرعة دواجن في الدقهلية.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة مزرعة دواجن في الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.

ضبط 7 متهمين.. أحدهم عامل بالمزرعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مديرية أمن الدقهلية، من ضبط 7 أشخاص أحدهم عامل بالمزرعة ومقيمون بنطاق محافظتي الدقهلية وقنا ولأحدهم معلومات جنائية، على خلفية اتهمامهم بسرقة كمية من الدواجن من مزرعة في الدقهلية، والتعدي على أحد العاملين بها، بعد أن تلقي مركز سرطة دكرنس بلاغا من عاملة في مزرعة دواجن، يفيد باكتشافها وجود مهندس زراعي يعمل بالمزرعة فاقدا الوعي وموثوق اليدين والقدمين بحبل وبه عدة إصابات، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأرشد المتهمون عن المسروقات.

عقوبة المتهمين بسرقة مزرعة دواجن في الدقهلية

قال المحامي حسن شومان، لـ «الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأوضح المحامي أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.