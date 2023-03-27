موعد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء وكبار السن بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تقديم خدماتها المتنوعة من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين، خلال الفترة من اليوم إلى الخميس 30 مارس الجاري، من الساعة 8 صباحا، حتى الثانية ظهرا.

موعد واماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز

وكشفت في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد وأماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز الآتية:

- قرية السبكي يومي الأحد والاثنين، وقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس

- قطاع مركز ديرب نجم، بقرية صفط زريق يومي الأحد والاثنين، وبالقطايع يوم الاثنين، وبقريه كفر الجنيدي يومي الثلاثاء والخميس.

موعد تواجد السيارات بنطاق شمال المحافظة

- مركز صان الحجر بقرية «صان الحجر البحرية» يومي السبت والأحد.

- مركز الحسينية: بقرية سماكين الغرب من الاثنين إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وأكدت مياه الشرب والصرف بالشرقية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

واشارت الشركة، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم خدمات مختلفة، مثل:

- التعاقد على إدخال العدادات.

- شحن الكروت مسبوقة الدفع.

- سداد الفواتير.

-الاستعلام عن الفواتير.

- تقديم شكاوى.