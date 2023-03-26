تفاصيل صادمة بجريمة الهرم.. وصلة هزار انتهت بطعنة غادرة في نهار رمضان

اصطحب رجال الشرطة، المتهم بقتل صديقه بمنطقة بولاق الدكرور، للتحقيق معه في واقعة قيامه بقتل صديقه بطعنة نافذة داخل أحد شوارع منطقة الهرم، وخلال جلسة التحقيق اعترف المتهم بارتكابه للجريمة وقتل صديقه.

وقال المتهم إن الواقعة كانت في نهار رمضان، وبدأت بوصلة مزاح بينه وبين المجني عليه «أدهم»، 13 عامًا، وتطور الأمر بينهما ليقوم بتسديد طعنة من سلاح أبيض «كتر» لتستقر الطعنة في منطقة الصدر ويسقط المجني عليه على الفور جثة هامدة غارقًا في دمائه.

حبس المتهم

وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكابه الجريمة وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة واستدعاء شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم.