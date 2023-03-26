إصابة شخصين في تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص بالسويس

شهد طريق صلاح نسيم في محافظة السويس، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

بلاغ بالحادث

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدى السيارات، بوقوع حادث تصام بين سيارة نصف نقل أخرى ميكروباص، ما أسفر عن وقوع إصابات.

على الفور وجه الدكتورمحمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 2 سيارة إسعاف لنقل المصابين، إلى طورئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم، بعد القيام بتقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

تقديم الخدمة الطبية للمصابين بطوارئ مستشفى السويس العام

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل 2 مصابين نتيجة حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص وتم إجراء الفحوصات الأشعات اللازمة للوقوف على الإصابات وتم تسكين كل مصاب حسب نوع إصابته في القسم الخاص به.

وأوضح المصدر أن أسماء المصابين هما: فارس أحمد يوسف وأحمد إكرامي مسعد.