السيدات ينافسن بـ«قمر دين بيتي»: ريحة وطعم وتوفير

تلجأ ربات البيوت إلى صناعة قمر الدين فى المنازل، توفيراً للنفقات وضماناً للجودة، فى ظل وجود بعض الأنواع الرديئة بالأسواق، خالية من المكونات الطبيعية، فينتظرن موسم المشمش لتخزين كميات كبيرة لمدد طويلة، وما إن يحل الشهر الكريم حتى يتفنن فى إعداد العصائر والحلوى الرمضانية، مثل «المشمشية وقمر الدين».

تعيش مروة حمدى، 37 عاماً، فى محافظة بورسعيد، وتترقب حلول موسم المشمش، لشرائه وصناعة قمر الدين والمربى: «موسم المشمش تقريباً شهر وكام يوم، وعلشان نحتفظ بالثمار مدة طويلة، بنحوله لقمر الدين ومربى ومشمشية وحاجات تانية كتير».

يُعد قمر الدين من أهم طرق تخزين المشمش فترة طويلة، ولكن خطواته المنزلية لا تكلّل دائماً بالنجاح، ويرجع ذلك إلى عدم توافر آلات للصناعة بحرفية، وعدم استخدام نسب دقيقة فى المقادير، وهى عناصر مهمة قد لا تمتلكها ربات البيوت، حسب «مروة»: «ست البيت مش هتبقى زى المصانع، الوصفة ممكن تنجح مرة وتفشل التانية وهكذا، علشان كده لازم نجرّب فى كمية قليلة الأول، بالذات للناس اللى أول مرة تعمله». تُبدع هاجر إبراهيم، 25 عاماً، من محافظة المنوفية، فى صناعة قمر الدين، وتراه أفضل طريقة لتخزين المشمش، لأنه لا يشغل حيزاً كبيراً فى الثلاجة أو الفريزر، مقارنة بوضع الفاكهة بهيئتها الطبيعية، مما يتيح الفرصة لربات البيوت للاحتفاظ بكميات كثيرة من قمر الدين، واستهلاكه فى شهر رمضان وباقى السنة، فهو يُعد من العصائر المنعشة فى فصل الصيف، ولا يحتاج إلى إضافة السكر: «مش شرط نشرب قمر الدين على الفطار فى شهر رمضان بس، ممكن نعمله عصير منعش طوال فصل الصيف، ويبقى تغيير مفيد عن العصائر المعتادة اللى بنشربها كل يوم».

حلوى رمضانية مختلفة تعدّها جيهان الفقى، 35 عاماً من محافظة القاهرة، بالاعتماد على قمر الدين، الذى تعده منزلياً، أبرزها «المهلبية» والمشمشية، من خلال وضع قمر الدين فى المياه الدافئة مع كمية صغيرة من السكر، وتركه لمدة ساعتين، ثم وضعه فى الخلاط لتحويله إلى خليط ناعم وتصفيته من الشوائب، ثم تضاف إليه كمية من النشا ويوضع على النار مع التقليب المستمر، حتى يصل إلى القوام المطلوب، ويُسكب فى الأكواب والأطباق، وبعد وصوله إلى درجة حرارة المطبخ يوضع فى الثلاجة ليبرد.