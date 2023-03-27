النيابة تقرر إجراء تحليل «DNA» لجثة سيدة عثر عليها داخل شقة بالمرج 

قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية لربة منزل، عثر عليها مقتولة بعدة طعنات، وبجوارها جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، شمال القاهرة، لمطابقتها بالبصمة الوراثية للشخص الذي يتعرف عل الجثة فيما بعد، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليها، فضلا عن الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

العثور على جثتين متحللتين منذ 10 أيام

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث على أعلى مستوى، للتحقيق في الواقعة، كشف أن الجثة الأولى تعود لسيدة تدعى «منى» مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وبها آثار عدة طعن بسلاح أبيض.

وبيّنت جهود فريق البحث أن الجثة الأخرى تعود لشاب يدعى «جابر» مقيم بالمرج، وأن السيدة مقيمة بمنطقة عين شمس بالقاهرة وتربطها علاقة، ومؤخرا نشبت خلافات بينهما انتهت بمشاجرة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بعد السحور، طعن خلالها المجني عليها بسلاح أبيض أودى بحياتها، ثم أُصيب بأزمة قلبية حادة فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اكتشاف الواقعة بعد مرور 10 أيام على الوفاة.

التحريات: خلافات انتهت بدفع الشاب إلى قتلها

تلقى رئيس مباحث المرج، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثتين لشاب وربة منزل، وكشفت التحريات أن المتوفين نشبت بينهما خلافات انتهت بدفع الشاب إلى قتلها وإصابته بأزمة قلبية وتوفي في الحال.